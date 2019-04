Ceux qu'on entend pas : le calvaire des ouvriers

Les ouvriers font partie des oubliés du Grand débat national. Alors qu'il travaillent dur tous les jours pour ne pas perdre leurs emplois, ils ont souvent du mal à boucler leurs fin de mois. Malgré ces galères, ils attendent de mesures concrètes de la part du président de la République. A Eppeville et à Beautor, en Picardie, les ouvriers nous racontent leur quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.