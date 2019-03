Ceux qu'on n'entend pas : le calvaire des artisans

A Coudray-au-Perche, Bruno, menuisier de père en fils et sa femme Valérie, à la fois secrétaire et comptable de l'entreprise, font partie de ceux qu'on n'entend pas. Comme bon nombre d'artisans, ils sont étranglés par les taxes, les charges et les nouvelles normes obligatoires qui leur sont imposées dans leur profession. Pour ne pas sombrer, ils travaillent dur. Pour eux, le système n'encourage ni au travail ni à l'embauche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.