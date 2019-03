Qualification pour l'Euro 2020 : les Bleus affronteront les Moldaves ce 22 mars

Pour les quatre millions de Chisinéens, le premier match de qualification pour l'Euro 2020 entre les champions du monde et les Moldaves s'annonce déjà comme le plus important de toute leur histoire. D'ailleurs, la rencontre se jouera à guichet fermé ce 22 mars 2019. Et même si les Bleus ont été accueillis chaleureusement, les Moldaves comptent bien triompher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.