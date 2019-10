Qualité des routes : l'Hexagone chute dans le classement mondial

Autrefois, l'Hexagone était classée championne mondiale pour l'état de son réseau routier. Mais en moins de dix ans, elle a dégringolé à la 18ème place. Entre Forbach et Sarreguemines, en Moselle, les poids lourds sont en partie responsables de la dégradation des chaussées. Entre nids de poule, fissures et trous, difficile pour un automobiliste de tracer sereinement son chemin. Mais au vu du budget que cela représente, les routes ne sont rénovées intégralement que tous les quinze à vingt ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.