Qualité/prix des vêtements : nous avons fait le test

Quarante... voici le nombre de vêtements que les Français achètent en moyenne chaque année. Parmi les passants rencontrés, à chacun ses habitudes et ses critères bien particuliers. Entre une fabrication française, un géant chinois en ligne et une grande surface, y a-t-il vraiment des différences ? Nous avons fait le test avec trois pull-overs à la coupe similaire, mais au prix différent. On les a soumis à l'épreuve du lavage pour les départager. Après cinq lavages, place au repassage. Pour les deux premiers pull-overs, pas de différence, alors que, pour le modèle le moins cher, l'élastique est déjà détendu. Quant à la matière, nous avons fait appel à un œil expert, celui du directeur de cette école de confection textile. Face à la Turquie et à la Birmanie, victoire (haut la main !) pour le plus onéreux, le "Made in France". Mais alors, une fois dans les rayons, comment s'y retrouver ? Il faut examiner l'étiquette. Par fast fashion, comprenez mode éphémère. Chaque année, entre 10.000 et 20.000 tonnes de vêtements sont jetés en France. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara, H.P. Amar,