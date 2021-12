Qu’allez-vous faire pour le réveillon du Nouvel An ?

Au marché couvert, les Toulousains achètent leurs plats de fête en petite quantité. À cause de l’épidémie, beaucoup préfèrent limiter le nombre de convives pour le réveillon. Certains préfèrent éviter tout rassemblement. Robes à paillettes et costumes resteront au placard cette année. Pas de couvre-feu pour la soirée, mais face au nombre record de contaminations, les plus festtifs comptent bien respecter les gestes barrières. Certains sont venus chercher leur autotest dès ce mercredi. Et que deviendront les traditionnelles bises pour souhaiter la nouvelle année ? "Il y aura certainement des checks ou des choses de ce genre-là, mais pas d’embrassade, bras dans les bras", nous confie un père de famille. Dans ce magasin de déguisement, les clients sont rares. Cette famille souhaite quand même marquer le coup. Pour elle, ce sera soirée disco. "On a besoin de se retrouver, de faire la fête et d’oublier Omicron", explique l’un des membres. Réveillon en petit comité ou fête entre amis, une chose est sûre, tous comptent se faire plaisir avec de bons produits. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe