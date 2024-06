Quand des commerçants montent en première ligne

Kim entre pour la première fois dans un magasin. Elle l'a découvert sur l'application des commerçants. "Je ne savais pas qu'il y avait cette boutique. On a beaucoup de facilité avec les marques et les produits", confie-t-elle. Certains habitants du coin ne connaissent pas toutes les boutiques. Plus d'une centaine sont référencées sur la plateforme. On y trouve l'adresse de chaque magasin, des bons plans et promotions. Natacha Sommer estime que 30% de clients en plus passent la porte de son commerce. L'objectif est d'inciter les Belfortains à laisser tomber les géants de la vente en ligne pour venir directement en magasin. L'application est financée par l'association de commerçants. Si le trafic est important, les petits commerces montent tout en haut de la page des moteurs de recherche. C'est une visibilité sans précédent pour une boutique du centre-ville. Ici, il y a beaucoup de clients fidèles depuis plusieurs années. La plateforme a mis de nouveaux habitués. "On sent la nouvelle clientèle qui est curieuse de découvrir des boutiques de proximité", explique Alice Guinard, la gérante. TF1 | Reportage I. Blonz, N. Hadj-Bouziane, G. Martin