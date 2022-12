Quand des quartiers de gare se réinventent

Les quais bucoliques du Clain, le centre historique et ses rues médiévales, si vous connaissez Poitiers (Vienne), c'est sûrement l'image que vous avez en tête. Pourtant, voici la première impression en sortant de la gare : des façades défraîchies, des commerces déserts et le brouhaha d'un boulevard très passant. L'effet est dévastateur sur les voyageurs. "On ne vient pas ici pour passer du bon temps quoi, on est de passage", explique un voyageur. Et qui dit passage, dit insécurité. Sébastien habite juste en face de la gare depuis un an. La cage d'escalier de son immeuble est régulièrement squattée. Il y a les nuisances sonores lorsqu'il ouvre la fenêtre, mais surtout pour son amie, cette inquiétude la nuit tombée. L'agglomération prévoit de rénover intégralement le quartier, moins de voitures et plus d'arbres. Le dernier étage de ce parking sera piétonnisé, une grande place avec une vue sur la ville. Et là, le long des voies, une rivière souterraine devrait réapparaître. C'est un plan à presque 30 millions d'euros, mais un chantier qui se veut à taille humaine. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Lormant, É. Duboscq