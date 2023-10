Quand des super supporters débarquent au village !

À entendre leur voix pleine de ferveur, à bien regarder leurs costumes et leurs couleurs, difficile de le croire. Mais leur présence ici est purement due au hasard. Équipés de fumigènes et surtout de la bonne humeur, voici les supercopters. Ce groupe de supporters vendéens a pris l'habitude de s'inviter là où d'ordinaire la tribune reste vide le dimanche. Depuis deux ans, ces supporters un peu fous ont organisé quatre opérations surprises. À chaque fois, ils s'incrustent dans des clubs choisis au hasard d'une fléchette ou d'un harpon lancé sur une carte. Cette fois, la ville de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) a été désignée. Quelques heures avant le match, sur un parking loin du stade, c'est le moment de chauffer la voix et montrer son déguisement rouge et noir. Les couleurs du club du jour. Mais pour un effet surpris total, il faut rester discret jusqu'aux portes du stade. Les joyeux super supporters débarquent. Certains n'en reviennent pas, à commencer par les joueurs. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, B. Poizeuil