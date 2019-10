Quand Donald Trump parle du taux de chômage dans l'Hexagone

Donald Trump a assisté à l'inauguration d'un atelier de la marque Vuitton en compagnie du Français Bernard Arnault au Texas. L'occasion pour notre correspondante, Amandine Atalaya, de lui parler du taux chômage très bas aux Etats-Unis, comparé à celui de l'Hexagone. Cette dernière a ainsi demandé la recette au président américain et a reçu une réponse assez taquine. En effet, il a dit que "peut-être qu'il est meilleur que le président français". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.