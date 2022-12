Quand emballer ses cadeaux devient une bonne action

Deux petites mains agiles sont promptes à emballer tous les cadeaux, peu importe la taille et la forme. Un service rendu avec un sourire et toujours dans la bonne humeur. Très appréciable pour certains. Devant cette librairie, ces scouts ont commencé leurs vacances de Noël par l’emballage des paquets cadeaux. Une tâche répétitive mais utile. Les acheteurs font un don à leur convenance. Chaque pièce ou petit billet servira à financer un projet de bénévolat dès l’année prochaine. Dans ce magasin de jouer, les bénévoles des Restos du Cœur enchaînent les emballages depuis le début du mois. Il n'y a aucun projet à financer, mais des dons à récolter pour l’association. C’est une façon d’aider les plus fragiles en cette période particulière. Bruno Andraux, le patron d’un magasin, leur fait appel depuis une quinzaine d’années. Selon lui, c’est une action utile. "Ça nous permet de pouvoir satisfaire au maximum nos clients et en même temps de participer à cette présence solidaire", affirme-t-il. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings