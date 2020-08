Quand Emmanuel Macron défend le port du masque

Ce vendredi, Emmanuel Macron a affirmé que toutes les mesures sanitaires prises jusque-là ont pour objectif d'éviter une deuxième vague. En visite dans un laboratoire pharmaceutique de Villeneuve-la-Garenne, il a évoqué notre souveraineté sanitaire et industrielle. Le chef de l'État a également défendu le port du masque même s'il est "gênant" et "pénible". Cette mesure "permet de ralentir la circulation du virus et à l'activité économique de repartir dans de bonnes conditions", poursuit-il. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.