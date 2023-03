Quand George Clooney s'invite à la cantine

À Brignoles, il y a des nouveaux venus que l'on ne présente déjà plus, Amal et George Clooney. Le couple veut participer à la création d'une ferme municipale pour alimenter en produits locaux et bio les cantines de la ville. Cette promesse a été faite par l'acteur à Didier Brémond, le maire du village, lors d'un dîner. Et a priori, c'est une bonne nouvelle pour les principaux intéressés, les enfants. Le projet devrait être finalisé dans une quinzaine de jours au domaine des Clooney. On ne connaît pas encore le montant de la participation du couple. Mais déjà en ville, on salue l'engagement de ces nouveaux Brignolais qui sont tout de même un peu trop discrets au goût d'Annie, la coiffeuse. "On voudrait bien le voir, et pourquoi pas boire un petit café ensemble". En attendant, Annie s'entraîne à réaliser la coupe de l'acteur américain au cas où. Alors que dans la boutique d'à côté, on a une autre idée pour habiller la colline au-dessus de la ville, avec des lettres blanches : Brignollywood. De quoi remercier la famille Clooney, qui en 2021, a déjà versé 20 000 euros à un village voisin pour se reconstruire après les inondations. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba