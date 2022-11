Quand Giroud fait vibrer le village de ses débuts

Les journaux s'arrachent comme des petits pains. Pour cause, l'enfant de Froges est à la Une ce mercredi matin. "C'est une fierté" ; "Il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en lui et il a fait deux belles performances hier soir", témoignent certains habitants. La Coupe du monde commence de la meilleure des manières. Olivier Giroud redonne le moral à tous les habitants de son village : "Ça nous donne des frissons, ça nous fait des étincelles dans les yeux" ; "Ça nous fait vraiment du bien, on est tous heureux et on espère aller très loin dans cette Coupe du monde". Au Club de Froges, là où l'attaquant de 36 ans a usé ses premiers crampons, les enfants ont encore de la voix pour célébrer la victoire de la France et leur héros. Francis Martinez, son ancien entraîneur, lui a envoyé un message après ses deux buts. En attendant le prochain match, les enfants lui envoient une déclaration d'amour : "Olivier, on t'aime" ; "Fais-nous rêver" ; "Continue de marquer". TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Thizy