Quand Jean-Pierre Pernaut retournait à l’école, à Berd’huis, pour interviewer Emmanuel Macron

Sur le chemin de cette école de l'Orne, le souvenir de Jean-Pierre est encore très présent. C'était un jeudi, le 12 avril 2018. Entre deux enregistrements avant l'interview d'Emmanuel Macron, il échangeait avec les écoliers et les enseignants, comme souvent au plus proche des gens. Et pour lui, la classe dans laquelle se déroulait l'interview devait rester la plus naturelle possible. Le système scolaire, les limitations de vitesse, le pouvoir d'achat... des questions très concrètes que se posaient de nombreux Français et des habitants de Berd'huis. Pour le personnel de l'école, la plaque marquant la venue du président de la République prend encore plus de place aujourd'hui : un souvenir et de la nostalgie. Il ne sera resté que quelques heures, mais Jean-Pierre Pernaut a profondément marqué les 1 000 habitants de cette commune. Un passage bref, mais un moment fort. TF1 | Reportage Y. Hovine, M.L. Bonnemain, B. Lachat