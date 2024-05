Quand la chorale nous enchante

Les profils sont aussi différents que le répertoire est éclectique. Mylène Farmer, Queen… des choristes répètent depuis près de six mois. Ce soir-là, c’est la répétition générale avant leur tout premier concert. À l’origine de cette histoire, il y a Lucile LE Clech, 36 ans. Au début de l’année, la jeune femme emménage à Dinan (Côtes-d'Armor). Elle ne connaît personne, et pour se faire des amis, elle envoie un simple message sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, c’est toute la ville qui réagit. De son initiative, est née une chorale qui compte actuellement 66 choristes. Pour venir chanter ensemble, on vient de loin. Toutes les semaines, certains choristes font plus de 30 minutes de trajets. Âgés de 25 à 75 ans, débutants ou confirmés, la soixantaine de membres est surtout venue pour s’amuser. Dans le groupe, les choristes ne sont pas les seuls débutants, le musicien l'était aussi. La chorale prévoit déjà d’accueillir de nouveaux membres. Pour le moment, l’heure est aux dernières répétitions avant la fête de la musique le mois prochain. TF1 | Reportage C. De Kervenoaël, J.F. Drouillet