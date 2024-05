Quand la Corniche nous en met plein la vue !

Plage des Catalans à Marseille, les baigneurs ne nagent jamais vraiment seuls. Sous leurs pieds, des créatures étranges. Tout un monde secret se cache en profondeur. Ces statues émergées ne sont pas des vestiges archéologiques, mais un musée. Pour le visiter, pas besoin de prendre un ticket. Ces œuvres subaquatiques mystérieuses attirent les curieux, mais aussi les poissons. Et c'est à ça que sert ce musée. C'est un récif qui se fait coloniser tous les ans. Dans ce monde du silence, on entend parfois un chant venant du rivage. C'est la voix de Bessie, qui sonne l'heure de la citronnade. Une figure emblématique de la ville, elle distribue des boissons fraîches à quatre euros la bouteille, et de la joie gratuitement. Pour visiter le littoral marseillais, oublions l'Office du tourisme marseillais. Nous choisissons Bessie comme guide. De cette plage touristique, elle nous emmène vers les repaires cachés des Marseillais. Ici, elle connaît tout le monde, et elle est aussi connue de tous. Sur son parcours, elle longe un banc en pierre. C'est le plus long du monde, avec trois kilomètres de long, en partie recouvert d'une mosaïque. Derrière cette œuvre, il y a un collectif d'artistes. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, P. Fontalba