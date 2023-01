Quand la douceur favorise le rhume des foins

Écoutez le chant de la nature au réveil. Les canards, les petits oiseaux, et depuis quelques jours, des sons moins mélodieux. Les premiers signes d’allergie commencent à se faire sentir. Les pollens sont déjà de retour dans le Sud du pays. Les températures exceptionnellement douces de ce début d’hiver y sont forcément pour quelque chose. Ce sont les aulnes, les noisetiers et les frênes qui ont pris de l’avance. Nos amis randonneurs l’ont bien remarqué : "Il y a déjà les nouveaux bourgeons, je crois. Donc, la nature ne sait plus tellement où elle en est" ; "J’ai plein de roses dans mon jardin. Pourtant, on me les avait taillées, mais tout a repoussé et elles refleurissent". Dans les pharmacies, les antihistaminiques sont déjà sur les présentoirs. La demande est timide pour l’instant, mais Cathy Nedelec, pharmacienne, a quelques conseils à dispenser pour éviter ces petits picotements agaçants : "laver régulièrement son nez avec du sérum physiologique, des sprays nasaux". Cela permettrait d’enlever l’allergène. Cette première offensive allergique est modérée. Pas de quoi se priver du plaisir d’une petite balade en forêt. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet