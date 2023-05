Quand la fléchette tombe à... Entrammes

Ce matin-là, c'est dans l'épicerie du bourg que les habitants se retrouvent. Pour poursuivre notre découverte, Franck nous conseille un livret sur l'histoire d'Entrammes. Mais puisque son auteur habite ici, nous partons plutôt à sa rencontre. Jacqueline Perrier est née ici il y a 72 ans et collectionne une centaine de cartes postales du village. Une de ses photos attire notre attention, celle de l'abbaye du Port du Salut. Ce n'est pas écrit dessus, mais c'est ici qu'un fromage bien connu des Français était confectionné par les moines. Aujourd'hui, le fromage en question n'est plus fabriqué ici, mais l'activité traditionnelle d'Entrammes se perpétue juste à côté dans la fromagerie du village. Le nom d'Entrammes signifie : entre les rivières. À la halte fluviale, nous trouvons Arnaud Le Mortellec en train de préparer son bateau. Né près de la mer, il a trouvé son port d'attache ici et n'est pas prêt de le quitter. Vivre paisiblement au fil de l'eau, la fléchette a encore visé juste. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau