Quand la fléchette tombe à... Nissan-lez-Enserune

Nous avons visé en plein dans cette cible géante formée par un ancien étang asséché. À côté de cette ancienne ville fortifiée romaine, il y a le village de Nissan-lez-Enserune (Hérault) où un événement semble se préparer ce jour-là. À la plancha, il y a Rudy Boissière, dont la famille habite là depuis quatre générations. Il se plaît à nous faire découvrir ces ruelles médiévales. Plus loin, il tient à nous montrer ces fresques qui témoignent de l'histoire du village et de l'importance de la vigne. En nous emmenant à la cave coopérative, Rudy se souvient avec émotion de l'époque où il apportait les raisins ici en charrette avec son grand-père viticulteur. "On faisait tout le tour de la cave pour poser sur les différents quais, parce qu'il y avait environ 600 ou 700 viticulteurs", confie-t-il. Après avoir laissé Rudy au détour d'une rue, nous nous invitons dans un club de retraités. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent dans cette ancienne forge tous les soirs. Nous laissons ces vieux copains rire comme des ados et poursuivre leur conversation loin de nos oreilles indiscrètes. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier