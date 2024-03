Quand la fléchette tombe à… Saint-Vincent-de-Paul

À notre arrivée, nous croisons des boulistes. Ils se donnent rendez-vous ici deux à trois fois par semaine. Michel Dussarrat, guide bénévole, décide de nous conduire vers l'étang voisin et son histoire inattendue. "Il se nomme l'étang de la Glacière, car il y avait une usine productrice de glaces à rafraîchir. Il n'y avait pas de frigo à l'époque, c'était le seul moyen de conserver les aliments", nous explique-t-il. Non loin de là, Guy, 89 ans, nous accueille bien volontiers. Le gemmage est une pratique qui consiste à récupérer la résine des pins. Guy commence sa démonstration, et rapidement, la résine se met à couler. Si le village est connu pour être le berceau de Vincent de Paul, prêtre du XVIIe siècle ayant fondé un réseau de solidarité toujours existant, il abrite aussi la basilique de Buglose et ses 60 cloches. Après un petit effort, la récompense. Denis-Pierre Villenave, carillonneur, commence par un célèbre prélude. Une ode jouée pour les habitants et qui nous laissera un joyeux souvenir de Saint-Vincent-de-Paul (Gironde). TF1 | Reportage H. Villatte, A. Vieira, J. Demory