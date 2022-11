Quand la forêt chauffe le village

Pour baisser sa facture d'énergie, Arsay, 1 500 habitants, s'est tournée vers sa ressource la plus proche : ses 430 hectares de forêt communale. Des arbres malades et invendables sont transformés en plaquette et acheminée à la nouvelle chaufferie communale à seulement deux kilomètres de là. Le coût de transport et de la matière première est réduit au minimum. Par conséquent, cela fait faire des économies pour le village. Les habitants approuvent. Les gymnases, la salle de fête ou encore les écoles maternelles et primaires... 80% des bâtiments municipaux bénéficient depuis octobre de cette nouvelle source de chaleur. Le projet a été lancé il y a quatre ans avant l'explosion des prix de l'énergie. Le maire a fait le calcul, il réalisera 40% d'économie cette année. A noter que cet investissement est conséquent : plus d'un million d'euros subventionné à 80%. Le coût rentable de l'autonomie énergétique. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin