Quand la France s'interdit d'exporter ses céréales

Voici le blé que Bertrand Le Bris cultive et vend depuis 30 ans. Son blé doit normalement partir à Rouen pour de l'exportation vers les pays de l'Afrique noire et du Maghreb. Dans deux semaines, cela lui sera impossible. L'Hexagone a interdit l'utilisation d'un insecticide, mais il est obligatoire pour exporter des céréales hors de l'Europe. Ce blé sera donc condamné à rester dans le pays. Cet agriculteur risque 30 000 euros de pertes. Pour lui, c'est l'incompréhension. L'Hexagone est le seul pays européen concerné par cette interdiction. Il faudra donc envoyer les cargaisons vers la Belgique où le blé pourra être traité et ensuite exporté vers des pays d'Afrique du Nord. Évidemment, tout cela coûtera plus cher et le blé français sera moins compétitif. Le gouvernement espère encore faire modifier cette décision en y apportant une exception issue du droit européen : "Les limites ne s'appliquent pas lorsqu'il a été prouvé que le pays de destination exige ou accepte ce traitement particulier". Le pays a exporté près de 11 milliards d'euros de céréales l'an dernier. TF1 | Reportage G. Bertrand, J. Maviert, X. Boucher