Quand la fumée de la cheminée de mon voisin m'incommode : quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Son voisin a installé une cheminée sur sa maison plain-pied alors que celle de Joséphine, à côté, est à l'étage. Les fumées s'infiltrent dans sa chambre à coucher et dans sa cuisine. Elle est fortement incommodée par la situation. Que peut-elle faire ? Il y a un document qui fait référence dans le domaine, c'est la norme NF DTU 24.1. Il y a une règle très claire contenue dans ce document qui concerne la partie extérieure du conduit de fumée. Ce dernier doit dépasser d'au moins 40 centimètres les faîtages des constructions situées à moins de huit mètres aux alentours. Dans le cas de Joséphine, la cheminée du voisin est installée trop bas. Joséphine peut donc faire appel à la notion de trouble anormal de voisinage. Lorsque l'on s'en estime être victime, on va d'abord voir son voisin pour chercher une solution à l'amiable. Si ça bloque à ce niveau, on peut faire appel à un conciliateur de justice. Après, il faudra faire une action devant le tribunal judiciaire pour trouble anormal de voisinage, avec un rapport d'expert à l'appui. T. Coiffier