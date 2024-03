Quand la gendarmerie s'installe sur la place du village

La gendarmerie la plus proche est à une vingtaine de kilomètres. Plus besoin de faire de la route, ce sont les gendarmes qui viennent jusqu'aux habitants, grâce à un camion. Tout est équipé pour accueillir le public. Onze brigades mobiles viennent d'être lancées dans l'Hexagone début mars. À terme, il en existera 145 sur tout le territoire. Les habitants découvrent petit à petit ce nouveau dispositif. Le camion est installé sur des axes stratégiques. Les gendarmes s'attendent à avoir une hausse des dossiers à traiter, car de nombreux habitants ne se déplacent pas à la gendarmerie aujourd'hui. De ce camion, les gendarmes partent en patrouille dans les villages alentour. À ces brigades mobiles s'ajoute la création de nouvelles gendarmeries fixes. Au total, plus de 239 brigades verront le jour d'ici 2027. TF1 | Reportage A. Vieira, T. Vartanian, C. Devaux