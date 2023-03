Quand la météo souffle le chaud et le froid

Difficile à croire, mais le thermomètre a perdu plus de dix degrés en moins de 24 heures. Les terrasses étaient pourtant pleines lundi. Pour trouver du monde ce mardi matin, il faut pousser les portes des restaurants. Ici, Bertrand s'est installé au chaud pour prendre son café. "Coup de vent et peu d'eau hier soir et là il fait humide", rapporte-t-il. Fini les bains de soleil printanier et les tenues légères, le passage des orages a fait chuter les températures pendant la nuit. "Je me suis bien équipé. Donc, il n'y a pas de problème" ; "Aujourd'hui, on se caille. C'est trop variable d'un jour à l'autre", témoignent des passants. Compte tenu de ces changements de température, Laetitia Carlier, restauratrice, a rangé les tables hier soir et a rallumé le chauffage. Cet après-midi, les températures devraient encore baisser jusqu'à neuf degrés sous la pluie dans la commune de Haute-Garonne. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron