Quand la montée des eaux menace les flamants roses

Impossible de les rater sur les étangs en bord de Méditerranée. Des flamants roses qui, d'ici 2100, pourraient disparaître de nos côtes. En cause, le niveau de la mer qui pourrait monter de 40 centimètres à 1,60 mètre avant la fin du siècle. De quoi submerger les dunes qui protègent les étangs, leur habitat naturel. Même si les flamants roses vivent quotidiennement les pattes dans l'eau, leur lieu de vie est bien différent de la mer. Si la mer venait à déborder sur place, le taux de sel y modifierait considérablement l'écosystème. Alors, ils vont devoir trouver d'autres endroits pour s'alimenter, mais aussi pour se reproduire. Comme à Aigues-Mortes (Gard), en Camargue, où plus de 4 000 flamants roses naissent chaque année. Plus que jamais, les zones humides doivent être protégées, ces chercheurs les étudient depuis 70 ans. Sur les plus de 900 zones humides du pourtour méditerranéen, un tiers sont menacés par la hausse du niveau de la mer. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia