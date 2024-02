Quand la musique rythme nos humeurs

Il suffit de vous demander ce que vous écoutez ce mardi matin : "Frédéric Chopin, j'aime bien !". Votre humeur est influencée par la musique que vous choisissez. "Si je suis triste, je vais écouter ce qui va me remonter le moral. Si je suis énervée, je vais écouter un truc un peu plus speed", lance une passante. Si la musique a tant d'influence, c'est qu'elle active dans notre cerveau les zones du bien-être, de la créativité, ou encore de la concentration. Mais dans ce bar, elle agit aussi sur la consommation des clients. "Les gens chantent, les gens dansent s'ils ont envie de danser, et c'est vrai que ça met tout de suite une bonne ambiance", rapporte Lucas Hanriot, gérant. Une stratégie musicale que vous entendez d'ailleurs sans le savoir tous les jours en voiture. Les musiques de votre autoradio ne sont pas choisies par hasard, mais en fonction des rythmes, pour éviter l'endormissement et l'agressivité au volant. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso