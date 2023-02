Quand la neige arrive en ville

Difficile de ne pas se laisser tenter sur le chemin de l'école. En quelques heures, près de dix centimètres de neige sont tombés la nuit du jeudi. De quoi recouvrir toute la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques). "C'est trop génial, on s'amuse, on se lance des boules de neige. Tous les enfants sont heureux. C'est juste que du bonheur", raconte une mère de famille. La neige a aussi surpris les automobilistes. Après quelques embouteillages hier soir, tout était rentré dans l'ordre ce matin. "Je n'ai pas pu rentrer chez moi hier soir donc j'ai dû rester dormir sur Pau", "c'est un peu sportif parce qu'on ne s'attendait pas trop à ce que ce soit gelé ce matin", témoignent certains. Des flocons inhabituels sont tombés sur cette ville au pied des Pyrénées. Certains n'avaient pas vraiment la tenue adaptée. Même les emblématiques palmiers de Pau ne s'y attendaient pas. "Je prends des photos parce que c'est un paysage éphémère, ça va partir très vite. Pau est une ville avec un microclimat", "ce soir il n'y aura plus rien, c'est en train de fondre partout. Et donc on en profite", témoigne les habitants. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois