Quand la neige n'est plus un mythe

Vous connaissez sans doute la Grèce pour ses plages, celles où on aime se tremper les pieds l'été. Mais en hiver, elle révèle un petit paradis secret, les sources d'eau chaude de l'île d'Eubée. Ce jeudi après-midi, il fait moins un degré à l'extérieur. La station thermale d'Edipsos a des airs de station de ski. En trois jours, 40 centimètres de neige sont tombés. Vu du ciel, on se croirait presque en Laponie. La ville est connue à travers toute la Grèce pour ses spas naturels. Vous l'avez compris, là-bas, on a plutôt l'habitude d'avoir chaud. Partout, les habitants s'affairent pour déneiger. Au milieu des oranges et des citrons givrés, rares sont les touristes à s'aventurer jusqu'à Edipsos en plein hiver. Teresa est venue ici à vélo depuis l'Allemagne. Avec son ami Léon, ils se sont lancés l'été dernier dans un tour d'Europe. Alors, pour se réchauffer et s'hydrater, ils font fondre de la neige dans des bouteilles en utilisant les sources d'eau chaude. Ce trésor naturel occupe aussi une place particulière dans la mythologie grecque. La légende raconte qu'Hercule venait, lui aussi, profiter de ces eaux chaudes après chacun de ses exploits. TF1 | Reportage J. Roux, Q. Danjou