Quand la police enquête sur le Père Noël...

Dans le petit laboratoire aménagé dans sa chambre, Scarlett Doumato, dix ans, travaille sur une grosse enquête. Elle a décidé le matin de Noël de prélever des morceaux du gâteau et des carottes qu'elle avait laissé pour le Père Noël et ses rennes. Pour cela, elle a écrit à la police de sa ville à Cumberland pour vérifier si l'ADN présent sur les échantillons appartenait au Père Noël. Les policiers ont immédiatement pris au sérieux cette drôle de demande. Un communiqué de presse de tout ce qu'il y a de plus officiel a été posté sur les réseaux sociaux pour expliquer que le travail de recherche avait commencé. Les prélèvements en question ont été envoyés au laboratoire de la police scientifique pour que l'ADN soit analysé. Une photo du suspect a même été publiée. Les enquêteurs ont aussi envoyé à Scarlett un document confidentiel sur lequel on peut apercevoir une forme dans le ciel. Il s'agit sans doute du traîneau du suspect. Malheureusement, le laboratoire n'est pas en mesure de confirmer la présence du Père Noël chez la petite fille lors de la nuit avant Noël. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, M. Derrien