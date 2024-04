Quand la pompe à chaleur ne tourne plus rond, que faire ? Le 13H à vos côtés

La pompe à chaleur de Dominique est tombée en panne en janvier dernier. Elle a de suite contacté le SAV de son installateur. N'ayant pas eu de réponse satisfaisante, elle a éteint sa pompe à chaleur. Une erreur, car celle-ci a gelé totalement. Les pompes à chaleur sont équipées d'un système de dégivrage automatique. Lorsqu'on la met hors tension, ça ne fonctionne plus. Le fabricant a pris en charge son remplacement. Malgré le fait que Dominique ait un contrat d'entretien, l'installateur lui réclame la somme de 700 euros pour les frais de livraison et de main-d'œuvre. Doit-elle régler cette somme ? Tout dépend du contrat d'entretien qu'elle a signé, car il y a de multiples versions. Globalement, il y en a deux. Le grand classique, c'est un contrat d'entretien bisannuel. Tous les deux ans, votre pompe à chaleur est révisée. Pour rappel, cet entretien bisannuel est obligatoire, la loi l'impose. Le second type de contrat est un contrat qui est également assez classique, qui inclut un service de dépannage, de maintenance. Ce dernier couvre évidemment, en cas de panne, des frais de déplacement et d'intervention. T. Coiffier