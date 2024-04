Quand la Poste s'installe au village... en camion !

Habituellement, son bureau de poste est à dix kilomètres, mais pour poster sa lettre aujourd'hui, Dannie n'a que quelques centaines de mètres à faire. La voilà ravie, et elle n'est pas la seule. La Poste a mis en place cinq camions itinérants dans l'Hexagone. Celui-ci passe dans neuf communes de l'Orne. Ici, le dernier commerce a fermé il y a des années. Le maire est heureux de voir ce service de proximité. De quoi presque créer une file d'attente. Ce camion sera chaque demi-journée dans un village différent. Pour Christine, la factrice, c'est aussi l'occasion de recréer du lien avec les clients. Dans l'Orne, aucun village concerné ne dépasse 250 habitants. À l'intérieur du camion, deux factrices s'occupent du service postal, et ce n'est pas tout. Il faudra pourtant convaincre les habitants de changer leurs habitudes. Certains doutent du succès de ce camion. Cette expérimentation est prévue toute l'année, la Poste choisira ensuite de pérenniser ou non ces camions itinérants. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby