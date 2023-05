Quand la pub fait le mur !

Vieille carte routière en main, un couple de passionnés part à la chasse aux anciennes publicités murales. Marc au volant, à côté, Anne-Françoise guette le moindre détail. Ils recherchent un signe qui pourrait indiquer qu'il y a eu un mur publicitaire. Depuis plus de vingt ans, ils parcourent les anciennes routes nationales. À chaque fois, c'est la même émotion. Un travail d'enquête et plusieurs heures de recherche pour retrouver ces traces du passé. Dans leurs appareils, déjà plus de 3 000 photos prises à travers l'Hexagone et rassemblées dans un livre. Avant d'être remplacées par des affiches en papier, ces publicités émaillaient les routes empruntées par les Français pour partir en vacances. Ces reliques des années 60 sont toujours très recherchées. Pour les garder en état, certaines communes vont très loin. A Lapalisse (Allier), sur l'ancienne route nationale sept, une publicité très emblématique du village a été rénovée il y a sept ans. Six mille euros de travaux au total. Pour le maire, une dépense nécessaire pour attirer les touristes. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Gatineau, L. Outtier