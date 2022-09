Quand la reine écrivait à des écoliers bretons

Telle précieuse qu’on la déplie avec grand soin... la lettre de la reine, venue tout droit de Buckingham Palace. Pour son jubilé, les élèves de ce petit village du Morbihan écrivent à sa majesté. Et surprise ! Un mois plus tard, une réponse de sa part. Les familles ont souvent entendu parler de cette fameuse lettre, qui prend une valeur toute particulière aujourd’hui : "On se sent privilégiés à Gestel d’avoir eu la lettre de la reine" ; "D’avoir un lien avec la royauté anglaise, forcément, ça touche, surtout les enfants". Tout cela n’aurait pas été possible sans Michèle Vigneron, professeure si attachée à la royauté. Alors, cette lettre, elle compte bien la conserver encore longtemps. "C’est collector ! On va bien sûr la garder au sein de l’école et je pense qu’on va continuer à suivre la famille royale", confie-t-elle. Il y a deux ans, les élèves avaient déjà reçu une réponse de Kate et William. C’est donc pour tenter d’agrandir leur collection qu’ils adresseront cette fois-ci leurs condoléances au roi Charles. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher