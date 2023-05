Quand la sécheresse favorise les allergies

Dans un cabinet, c'est un test que ce médecin répète plusieurs fois par jour. L'objectif est de détecter les allergies. L'allergologue en fait de plus en plus, car les patients se bousculent. Si en l'espace de 60 ans, le nombre de Français souffrant d'asthme et d'allergie a multiplié par dix, cela se vérifie directement dans les rues de La Ciotat. Pour traiter les symptômes bénins, les professionnels s'adaptent. Une pharmacienne a agrandi son rayon dédié aux allergies. Le coupable de cette augmentation du nombre de personne souffrant d'allergie : le réchauffement climatique qui modifie le comportement des végétaux. Selon l'OMS, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie. TF1 | Reportage E. Binet, H. P. Amar, C. Bayle