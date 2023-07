Quand la tornade n'existe pas pour l'administration !

Thierry ne s'attendait pas à voir son mur endommagé, tout comme sa cheminée et son jardin. Rien que pour sa toiture, le coût des travaux s'élève à 19 000 euros. Son assurance ne prendra en charge qu'une partie de ces dégâts. En effet, deux semaines après le passage d'une tornade sur la commune de Motteville (Seine-Maritime), l'état de catastrophe naturelle a été refusé. Pour les habitants, c'est l'incompréhension. "Un phénomène comme ça, si ce n'est pas une catastrophe naturelle, qu'est-ce que c'est ?", s'interroge l'un d'eux. Chez Marcel, le toit de sa maison a été endommagé, son abri de jardin complètement rasé. La reconnaissance en catastrophe naturelle aurait permis une prise en charge complète et une reconstruction plus rapide. Comment expliquer une telle situation ? Pour le comprendre, il faut rencontrer le maire. C'est lui qui doit constituer le dossier. En fait, la case tornade n'existe tout simplement pas. "Dans ces moments-là, on est toujours un peu vexé de se dire que la catastrophe naturelle n'est pas forcément reconnue en tant que telle", explique Eric Halbourg. TF1 | Reportage M. Stity, X. Thoby