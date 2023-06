Quand la "Toscane occitane" fait bondir l'Italie

C'est un pays qui ressemble à l'Italie, à la Toscane, avec ses cyprès, ses vignes et ses champs de blé. On entend même parfois la douce mélodie de la langue de Dante. Il n'en fallait pas plus pour qu'un touriste en goguette dans le Tarn se sente un peu comme en Italie. Une ressemblance qui a poussé l'Office du tourisme de Gaillac et de Cordes-sur-Ciel à utiliser l'image de la Toscane. Une marque touristique a même été déposée l'an dernier : "Toscane occitane". Du côté de Florence, on s'étrangle. Un eurodéputé italien s'en est ému à Bruxelles. Dans le Tarn, le tourisme représente 80 millions d'euros de retombées économiques. Un secteur en plein développement. Mais ici, on se défend de vouloir concurrencer la Toscane. Dans les ruelles de Castelnau-de-Montmiral, on préfère s'amuser de cette rivalité. Pour les Toscans, tout cela ne vaut pas une dispute. Gaillac et sa région ou Florence, les deux valent le détour. La guerre des "Toscane" n'aura pas lieu. TF1 | Reportage P. Michel, J. V. Fournis