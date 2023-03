Quand la tour de l'église s'effondre

Patrick Diague était aux premières loges jeudi matin quand la tour s’est effondrée. L’édifice millénaire s’écroule sur lui-même. D’énormes blocs de pierres tombent sur un toit, et butent contre les maisons. Les pompiers interviennent rapidement. Il n’y a aucune victime à secourir, mais il faut sécuriser les lieux. Ils vont mettre à l’abri les peintures et les statues qui se trouvent à présent sous un trou béant. Depuis hier, des grilles barrent l’entrée de l’église, car la voûte qui surplombe le cœur de l’église menace de s’effondrer. C’est la raison pour laquelle il faudra attendre au moins un mois pour évacuer la montagne de gravats. En attendant, les cinq maisons les plus proches de l’église ont été évacuées. C’est le cas d’Andrée Diague, une habitante de Saramon. Elle vit dans la commune depuis 1948. Elle a remarqué ces derniers temps des signes de fragilité sur les murs de la tour. La tour Saint-Victor va manquer aux habitants de Saramon. Elle était la fierté du village depuis dix siècles. Les travaux de sécurisation et de restauration de l’église prendront des mois, voire des années. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis