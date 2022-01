Quand la vaccination divise une commune de la Drôme

C'est l'un des départements les moins vaccinés de l'Hexagone. À Dieulefit, bourg tranquille de la Drôme provençale, ce n'est pas toujours facile à vivre, comme dans le bar de Thérèse qui contrôle le pass sanitaire. Rien d'étonnant, mais ce n'est pas le cas de tous les commerces du bourg. Depuis son entrée en vigueur, elle dit avoir perdu un quart de sa clientèle. Les non-vaccinés, c'est un sujet qui irrite beaucoup Philippe et ses amis. "Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais même pas si je dois les respecter" ; "Les non-vaccinés continuent, mais s'ils vont dans les hôpitaux, on les fait payer", confient-ils. Dans ce coin de la Drôme, les opposants à la vaccination ont toujours été nombreux et chacun campe sur sa position. Solange, comme 32% des Dieulfitois, refuse le vaccin. Et pour elle, cela complique les rapports humains. Christian Bussat, maire de la commune de 3 200 habitants, sait qu'il ne mettra pas tout le monde d'accord et dit respecter les opinions. Des opérations de vaccination sont régulièrement organisées à la mairie. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize