Quand l’ancienne école devient un restaurant

À l'extérieur, aucune enseigne, seul le nom de la rue laisse deviner l'histoire du bâtiment. Après avoir accueilli les écoliers, les anciennes salles de classe servent aujourd'hui de cuisine. Derrière les fourneaux, Roger, officiellement retraité revenu en cuisine pour prêter main-forte. Au service, Yohan apprend un nouveau métier, accompagné de sa fille Héléna, neuf ans et déjà très professionnelle. Le restaurant a ouvert ses portes en avril. Et depuis, toute la famille se retrousse les manches pour servir les premiers clients. Ils cherchaient un lieu à reprendre et sont tombés sur une annonce disant que l'ancienne école du village de Betschdorf (Bas-Rhin) était à reprendre. Michèle, la grand-mère d'Héléna, prépare les boissons. Aurélie et Yohan sont au service. La famille découvre la restauration sur le tas, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et la formule fonctionne, la terrasse affiche complet et les institutrices de la nouvelle école en feraient presque leur cantine officielle. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings