Quand l'argent de ma commune profite à la ville voisine

Au nom de la solidarité, cette commune de 2 400 habitants n'a pas hésité. Saint-Amand-Villages (Manche) accepte d'aider financièrement son agglomération pour payer les factures, notamment d'énergie. Les 61 communes de l'agglomération sont invitées à donner l'équivalent de dix euros par habitant. Une contribution destinée à financer l'usage des piscines et des complexes sportifs. Cela représente 24 000 euros et cela ne fait pas l'unanimité. À une dizaine de kilomètres de là, la mairie de Tessy-Bocage a opté pour un choix différent. Cela représenterait 26 000 euros de son budget. Une situation incompréhensible pour l'élu, il refuse de payer pour son agglomération. Aurélien soutient son maire. Pour lui, ces 26 000 euros devraient être investis dans la commune. Pour le président de l'agglomération, il s'agit surtout de faire appel au bon sens pour éviter de fermer des services. Il se dit prêt à envisager d'autres façons de payer les factures. TF1 | Reportage G. Thorel, X, Thoby, C. Chambolle