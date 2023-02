Quand l'armée débarque sur les plages du Sud

Un exercice militaire se déroule actuellement dans le Sud-Ouest du pays. Des hommes et des femmes de l'armée de l'air, de terre et de la marine simulent l'invasion d'un pays étranger. Baptisée "Orion 2023", l'opération se déroule dans quatorze départements. Elle doit durer jusqu'au 11 mars prochain. Dans l'Hérault, les habitants de Frontignan ont fait le déplacement pour assister aux exercices. Ils ont débarqué à l'aube. Des véhicules blindés de combat et des centaines de militaires armés, voilà ce qui a réveillé les habitants de Frontignan dimanche matin. Si tout semble réel, il s'agit bien d'un exercice militaire d'une ampleur inédite. Les quelque 700 hommes débarquant de la mer ont pour mission de protéger le pays d'un ennemi fictif. Pour certains, il n'est pas question de rater l'événement. Pour d'autres, le programme est un peu bouleversé. Tout le port de Frontignan est bloqué. En quelques heures, les militaires ont encerclé la ville. La simulation est poussée à l'extrême, jusqu'à l'évacuation des faux blessés. L'objectif est d'être prêt en cas de guerre dans les années à venir. TF1 | Reportage A. Bacot, M. Scarzello