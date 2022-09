Quand l'art du maître verrier devient un spectacle

Ces verriers réalisent un tour de magie, la transformation, la fusion de la matière par des gestes, du souffle et de la chaleur. Peu à peu, les couches de verre se superposent et la forme se précise. Les fours chauffent ici à plus de 1 200 degrés. C'est un travail d'équipe pour une œuvre unique. Un peu plus loin dans le village, les artisans montrent comment ils réalisent les bijoux et les objets en verre. "On est quand même dans une ère où, commercialement parlant, on achète tout et n'importe quoi sans savoir d'où ça vient", lance Eddie Legus, maître verrier. "Je suis ravie de voir ça sur place, un monsieur qui souffle le verre et qui crée quelque chose", se réjouit une habitante. Le festival est aussi l'occasion pour tous de s'initier à de nouvelles techniques. Il est possible toute l'année d'admirer le travail des souffleurs de verre dans les ateliers du village. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde