Quand le braqueur ému rend la caisse...

Sur des images de vidéosurveillance, on aperçoit le braqueur arriver dans l'arrière-boutique d'une cave de Bruxelles. Il commence par menacer une employée avec son arme. "Il l'a pris par l'épaule, l'a ceinturé et il lui a placé son arme sur le ventre", explique Mikael Thil, caviste. Puis, il se dirige vers le bureau pour récupérer son butin. À l’intérieur de la caisse, il y avait seulement 110 euros. Le braqueur s’étonne et s’empresse de demander au caviste où se trouve le reste de l’argent. "C’est à ce moment-là qu’on lui a expliqué que malheureusement, la conjoncture et les crises actuelles faisaient que nous n’avions pas plus à lui donner. Ensuite, il se rétracte et me dit clairement : garde ton argent", ajoute le caviste. Ces derniers jours, l’histoire de ce braqueur généreux a passionné les médias belges, et a remis en lumière les difficultés des petits commerçants qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie. Même sans butin, le braqueur, qui a pris la fuite à moto, est toujours activement recherché par la police belge. TF1 | Reportage A. Bourdarias, Z. Ajili, P. Bouffard