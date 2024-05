Quand le climat bouscule les recettes du terroir

Face au réchauffement climatique, les règles de production du fromage s'assouplissent. Pour respecter le cahier des charges, les vaches de l'éleveur n'ont plus besoin de rester 150 jours par an en pleine chaleur. Faute d'herbes et d'eau, ce sera 120 jours minimum. L'hiver, par manque de fourrages secs, elles ne seront plus nourries avec 70% de foin local, mais à 30%. C'est un coup de pouce pour les 165 exploitations laitières. En 2022, 78 demandes de modifications temporaires ont été déposées. Cette année, pour les ostréiculteurs de Marennes Olérons, c'est devenu définitif : fini l'affinage en eau claire des huîtres durant l'été pour diminuer leur salinité. Dans les bassins, entre juin et août, la température de l'eau pouvait atteindre 27 °C. Les pertes étaient alors de 50%. Cette étape a désormais lieu le reste de l'année. Le secteur viticole évolue aussi. Vingt-cinq AOC parmi les plus grandes testent, pendant dix ans, de nouvelles variétés de vignes plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. Ces adaptations au climat ne dégradent pas la nature des produits labellisés. Aucune appellation n'est, à ce jour, menacée. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Chaize, F. Marchand