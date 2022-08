Quand le Covid fait annuler une hausse d'impôts

À Bréville-sur-Mer (Manche), les habitants ont du mal à y croire. Les impôts de la commune vont baisser de 10%. "Avoir une baisse de 10%, c'est quand même mieux que de payer le prix fort", "c'est toujours une économie qui est faite", témoigne quelques-uns. Cette baisse n'est pas une idée gracieuse de la mairie. L'augmentation votée il y a deux ans, en pleine pandémie, vient d'être invalidée par le tribunal. À l'origine du procès, trois habitants. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ne contestaient même pas l'augmentation des taxes, mais le fait qu'on leur ait fermé la porte au nez. Résultat : les contribuables vont faire quelques économies, mais certains riverains s'inquiètent déjà de voir les caisses de la ville se vider. "Sur Bréville, on ne paye pas énormément d'impôts", "actuellement, on manque de subventions à cause des impôts locaux qui sont beaucoup trop bas", témoignent certains Brévillais. En attendant, le trop-perçu devrait être remboursé aux habitants. La mairie, elle, n'a pas souhaité s'exprimer. TF1 | Reportage A. Guérard, X. Thoby