Quand le déconfinement rime avec incohérence

Le déconfinement présente beaucoup d'incohérences. D'un côté, des parcs sont déserts et des terrasses fermées, et de l'autre, on trouve des commerces bondés et des trottoirs encombrés. A Bordeaux (Gironde), cela se constate surtout entre le centre-ville et les quartiers périphériques.