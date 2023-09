Quand le GPS nous envoie... sur des routes dangereuses

À chaque passage sur cette route, Agnès retient son souffle. Il est impossible ou presque de se croiser sur cet étroit chemin de campagne, mais elle n'a pas le choix. Cette habitante doit l'emprunter pour rendre visite à son fils et à ses parents. Le problème est que la route est prisée systématiquement par les GPS et donc très empruntée. De plus, une piste cyclable traverse cette voie. Récemment, un drame a bien failli arriver. Un agriculteur aussi doit emprunter la route pour accéder à ses champs. En outre, la route de 1,5 kilomètre compte une dizaine de virages. Le comble des situations est qu'une départementale parallèle plus large se situe à 500 mètres, mais, à distance égale, le GPS ne la suggère pas. De son côté, la mairie tente de trouver des solutions et n'a pas hésité à contacter plusieurs géants du numérique. En attendant, la commune va réduire la vitesse sur cette route étroite à 50 km/h. C'est une solution pour allonger le temps de trajet, et ainsi à obliger le GPS à privilégier l'itinéraire moins dangereux. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens