Quand le guide est mon voisin

Les lustres d'une brasserie, les vitraux d'une banque, les dorures de la place Stanislas... Nancy (Meurthe-et-Moselle) ne manque pas d'éclat. Nelly, notre guide, commence par un incontournable. La brasserie L'Excelsior, ouverte en 1911, est pour cette cadre bancaire à la retraite, le plus beau témoignage de l'École de Nancy. Tous les grands noms de ce mouvement industriel et artistique de la Belle Époque, Gruber, Majorelle, Daum, ont œuvré ici. L'École de Nancy, précurseur de l'Art Nouveau, on en trouve des témoignages un peu partout. Par passion, Nelly les fait découvrir bénévolement aux touristes, en poussant parfois des portes habituellement fermées au public, comme dans les bureaux de la chambre de commerce de Nancy qui possède des vitraux exceptionnels, au point de surprendre nos touristes dont certains sont Nancéiens d'origine. Valérie et ses amis vont même plus que découvrir en entrant dans un atelier d'artistes. Théophile est verrier au chalumeau. Il fabrique des bijoux et des objets de décoration. Une passion pour le verre qu'il partage en laissant les visiteurs utiliser son établi. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse